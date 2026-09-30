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Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar, taklit ve tağşiş zeytinyağı için denetim istedi

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Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar, taklit ve tağşiş zeytinyağı için denetim istedi
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Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, taklit ve tağşiş zeytinyağına karşı uyardı, e-ticaret ve sosyal medyada sıkı denetim istedi. Uçar, yerel işletmelerin hileli ürünlerle teması olmadığını ancak başka bölgelerde 'Ayvalık zeytinyağı' adıyla taklit yapıldığını belirtti.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, taklit ve tağşiş zeytinyağına karşı uyarıda bulundu.

Başkan Uçar, AA muhabirine, yeni sezonun zeytin ve zeytinyağı sektörü açısından verimli geçmesini dileyerek tüm üreticilere, işletmelere ve ihracatçılara bereketli bir dönem temennisinde bulundu.

Taklit ve tağşişin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Uçar, hileli ürünlerin üreticinin emeğini ve coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının değerini zedelediğini ifade etti.

Uçar, ilçedeki yerel işletmeler ve yerel markaların taklit ve tağşişle teması bulunmadığını ancak farklı bölgelerde "Ayvalık zeytinyağı" ibaresiyle taklit yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu durum hem üreticimizin emeğine zarar vermekte hem de coğrafi işaretli değerimizi gölgelemektedir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimleri çok olumlu bulduklarını belirten Uçar, e-ticaret siteleri ile sosyal medyada yapılan reklam, tanıtım ve satışların sıkı denetlenmesini ve "Ayvalık" ibareli zentinyağı satışlarının kontrol edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Uçar, tüketicilerin de zeytinyağı alırken dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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