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Ayvalık'ta Turistik Tesislerin Konut Olarak Satışı Engellendi

Ayvalık'ta Turistik Tesislerin Konut Olarak Satışı Engellendi
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Ayvalık Belediye Meclisi, otel ve tatil köyü gibi yapıların konut veya rezidans şeklinde satışını engelleyecek karar alarak, turistik tesis alanlarının imar planında değişiklik yaptı.

Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek karar alındı.

Belediye meclisinde; Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda yer alan "Tercihli Konut Alanı" ve "Turistik Tesis Alanı" lejantını kapsayan plan notları ile alakalı plan notu değişikliğine ait imar komisyon raporu okundu.

Mevcut uygulama imar plan notlarında Turistik Tesis Alanları için yapılanma koşulları yeniden belirlendi. Hazırlanan plan değişiklikleri ve ilavelerinin meclise sunulmasına ve bu değişiklik ve ilavelerin uygulamaya alınmasına kadar turistik tesis alanı kullanımlarının plan ve plan gereği uygulamalarının durdurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Ekonomi
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