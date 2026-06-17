Haberler

Aydın ekonomisi AYTO Yüksek İstişare Kurulu'nda ele alındı

Aydın ekonomisi AYTO Yüksek İstişare Kurulu'nda ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda ilin ekonomik gelişmeleri, küresel ekonomi ve uluslararası ilişkiler ele alındı. AYTO Başkanı Hakan Ülken, TOGG ve elektrikli araç sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda ilin ekonomik gelişmeleri, küresel ekonomi ve uluslararası ilişkiler değerlendirildi, AYTO Başkanı Hakan Ülken de TOGG ve elektrikli araç sektöründeki son gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

AYTO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken başkanlığında, AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, AYTO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Ali Mümtaz Özalp, Engin Polat, Halit Germen, Mehmet Sabuncu, Muharrem Tozkoparan, Nizamettin Başaran, Taylan Kozacıoğlu, Uğur Alkanlı, Yalçın Pekgüzel, Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ve Genel Sekreter İlknur Kahraman katılım sağladı. Toplantının ilk bölümünde Aydın ilindeki sosyal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Ardından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar, ulusal ve uluslararası ekonomiye ilişkin çevrimiçi bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu, ulusal ve uluslararası ilişkiler konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sunumların ardından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdüren Başkan Ülken, TOGG ve elektrikli araç endüstrisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

AYTO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Deprem 6.3 büyüklüğünde, bilanço ise hayli şaşırtıcı
Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak

Gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

Sakın “Gencim” demeyin! Artık her yaşı tehdit ediyor
Erzurum'da 'baykuş kelebek' görüntülendi

Erzurum'da görüntülendi
Yeni liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyükleri

Yeni liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyükleri
32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı

24 ilden görüntü yağıyor! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı