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Aysima Şahin, Yurt Dışına Satış Yapmaya Hazırlanan Mum Atölyesi Kurdu

Aysima Şahin, Yurt Dışına Satış Yapmaya Hazırlanan Mum Atölyesi Kurdu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Aysima Şahin, eşi ve ailesinin desteğiyle kurduğu dekoratif mum atölyesi ile yurt dışına satış yapmaya başlıyor. Şahin, çocukluğundan beri ilgi duyduğu mum yapımını iş haline getirerek aile ekonomisine katkıda bulunmayı başardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan genç kadın, eşi ve ailesinin desteğiyle kurduğu dekoratif mum atölyesi ile yurt dışına satış yapmaya hazırlanıyor.

Aslen Manisalı olan 28 yaşındaki Aysima Şahin, evlendikten sonra eşinin memleketi olan Ordu'nun Ünye ilçesine yerleşti. Burada bir süre yalnızlık çeken Şahin, çocukluğundan itibaren mum yapımına olan ilgisini atölyeye çevirmek istedi. Eşi ve ailesinin desteği ile iş yerini açan Şahin, hem arkadaş çevresini genişletti, hem de ürettiği dekoratif mumlar ile aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Şahin, ürettiği dekoratif mumları yakın bir tarihte yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

"Yurt dışına satış yapmaya hazırlanıyorum"

Bir yıl önce kurduğu atölyenin insanlar tarafından da dikkat çektiğini ve destek gördüğünü ifade eden Şahin, gün geçtikçe satışlarının arttığını kaydetti. Yakın bir tarihte yurt dışına da satışlar gerçekleştireceklerini ifade eden Şahin, "Kapıdan içeri giren herkes, 'bunu nasıl tek başına başardın?', 'bilmediğin bir şehirde nasıl bir böyle cesaretle kendi işini kurabildin?' diyerek güzel tepkiler geliyor. Bunlar da tabi beni motive ediyor. Eşim ve ailem bana çok destek oldu. Benim hevesimin kırıldığı ya da yapamayacağım bir konuda eşim elimi tutarak ilerlememi sağladı. Sadece mum değil killere şekil vererek onların da üretimini yapıyorum. Aslında atölyemde daha çok işler yapmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda yurt dışında satış yapacağım" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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