AYSAD ve TASD ayakkabı fiyatlarının yüzde 10 aşağıya çekilmesi için tavsiye kararı aldı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Hem uzun çabalarla kazandığımız yabancı müşteriyi bu zor dönemde kaybetmemek hem de enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve TASD olarak fiyatların yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık." ifadesini kullandı.

TASD tarafından 68'incisi gerçekleştirilen ve alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Uluslararası AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı başladı.

Fuarın açılış törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TASD Başkanı Berke İçten katıldı.

Programın açılışında konuşan İçten, ayakkabı sanayisinin 2022'de hem iç hem de dış pazarda başarılı bir performans gösterdiğini söyledi. 2022'yi 1,2 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, 2023'e de 1,5 milyar dolar hedefi ile başladıklarını bildiren İçten, şu ifadeleri kullandı:

"AYMOD Fuarı öncesi bu konuda AYSAD ve firmalarımızla yaptığımız değerlendirme sonucu bir mutabakata vardık. Hem hem uzun çabalarla kazandığımız yabancı müşteriyi bu zor dönemde kaybetmemek hem de enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için AYSAD ve TASD olarak ayakkabı fiyatlarının yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık."

-"İhracatta özellikle son iki yılda büyük ivme yakaladı"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe Türkiye'nin ihracatta büyük bir ivme yakaladığına dikkati çekerek, "2022'yi 254,2 milyar dolar gibi rekor bir ihracatla kapattık. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız bu yıl da aynı ivmeyi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Gültepe, son dönemde kamu tarafından ihracatçılar için güzel haberler geldiğine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bir ay içinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında iki kez indirim yapılması maliyet baskısı altındaki firmalarımıza biraz olsun nefes aldırdı. Uygun koşullu finansmana birkaç ay öncesine göre daha kolay erişebiliyoruz. Merkez Bankası'nın son düzenlemeleri de ihracat yapan firmalarımız açısından olumlu bir adım oldu. Bu tür adımlar firmalarımızın ve ihracat ailemizin moral motivasyonunu artırıyor."

Küresel pazarlarda talep daralması nedeniyle ihracatın artış hızında bir yavaşlama olduğunu ifade eden Gültepe, üretim ve ihracatta 2022'nin ilk yarısındaki ivmenin yeniden yakalanması gerektiğini söyledi.

Gültepe, ihracatçıların yeni pazarlara açılmasının gerekliliğine vurgu yaparak "Ticaret Bakanlığımızın 'Uzak Ülkeler Stratejisi' bu yolda bize yeni fırsatlar sunuyor. TİM olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ocak ayında Venezuela ve Pakistan'a ticaret heyetleri düzenledik. 19'u ilk çeyrekte olmak üzere birliklerimizle birlikte bu yıl 100 ticaret heyeti planladık. Ayrıca 45 alım heyetini ülkemizde ağırlayacağız.Dünyanın dört bir yanında 250 fuara katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

-"Fuarımızın ilave ihracat müşterisi kazandıracağından eminiz"

İTO Başkanı Avdagiç ise konuşmasında fuarın ihracat açısından yararına dikkati çekerek, "Fuarımızın mutlaka ilave ihracat müşterisi kazandıracağından eminiz. Artık biz bu sektörde sadece ürün satan değil bir trend olma durumundayız. Daha çok markalaşma konusunda gerekli adımları atmamız gerekiyor." dedi.

Avdagiç, sınıraşırı e-ticaretin önemine vurgu yaparak, Türkiye'deki üreticilerin ürettikleri malları dünyanın her yerindeki tüketicilere ulaştırması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok kapsamlı ihracatının için de sınır aşırı e-ihracatın dünya ortalamasının altında olduğunu ve bunun yükseltilmesi gerektiğini belirten Avdagiç şunları kaydetti:

"60 bin metrekarelik bir alandayız. Burada her 8 firmadan bir tanesi yabancı bir firma. Bir taraftan ihracatımız artıyor ama Türkiye iş dünyası olarak ihracatımızı ithalatla birlikte takip etmemiz gerekiyor. Ana beklentimiz, kur artışının enflasyon artışına yakın bir ortamda seyretmesi. Bunu sağlayabilirsek zaten sanayicimiz buna göre tüm planlamasını yapar. Burada sınır aşan e-ticarete özel bir alan açmamız lazım.

Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinde e-ticaret payı gelişmiş ülke ortalamalarının altında yer alıyor. Bu oranı hızlıca artırmamız gerekiyor. Ayakkabı sektörü bu alan içinde pilot olabilecek bir sektör. Kovid sonrası internet üzerinden olan satışlarda bir düşüş olmadı. Bu trend oturdu ve payını artırıyor."

Avdagiç,"TİM'in, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin ortağı olması için gerekli adımlar atıldı. İlk genel kurulunda TİM'i de yönetim kurulunda beraber çalışma imkanı bulacağız." ifadesini kullandı.

"Sürdürebilirlik gelecek için büyük önem taşıyor"

İSO Başkanı Bahçıvan ise konuşmasında sürdürebilirliğin gelecek için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Bahçıvan, üretilen ürünlerin sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, "Dünya bu konuda hedefe kitlenmiş bir durumda. Hangi ürünü üretirsek üretelim sürdürebilirliği uyarlamamız gerekiyor. İSO olarak bu konu üzerinde değerli çalışmalar yapıyoruz. Alıcıların önümüzdeki dönemde karşımıza çıkaracağı en önemli etken bu olacak. Çalışanlarımızı hem sayısal hem de niteliksel alanda arttırabilmek ve sektöre eğitim boyutuyla eleman çekmemiz çok önemli." yorumunu yaptı.