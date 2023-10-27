AYİDER Başkanı Şişik, konut alırken yeşil bina sertifikası talep edilmesi gerektiğini belirtti

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, tüketicilerin konut alırken inşaat firmasından yeşil bina sertifikası olarak bilinen YeS-Tr belgesini talep etmesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, tüketicilerin konut alırken inşaat firmasından yeşil bina sertifikası olarak bilinen YeS-Tr belgesini talep etmesi gerektiğini ifade etti.

Şişik, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümde binaların nasıl yapılması gerektiğinin yeterince ele alınmadığını belirtti.

İklim krizi nedeniyle su tüketiminin azaltılması gerektiği vurgulayan Şişik, şu değerlendirmede bulundu:

"Binalarda siyah, gri ve mavi su ayrımlarının zorunlu olması ve planlara da işlenmesi gerekiyor. Büyük sitelerde bu yapılmaya çalışılıyor ancak müstakil binalarda da bunun yapılması lazım. Binalarımızı, kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeyen, enerjiyi minimum tüketen hale dönüştürmeliyiz. Döktüğümüz her bir metreküp beton, milli servet. Konut alıcıları, inşaat firmalarından mutfak markasını talep ediyor ama siyah, gri su ayrımı istemiyor. Ne yazık ki bu konuda konut alıcısı bilinçsiz."

"Yeşil bina, konut alıcısına, inşaat firmasına ve çevreye katkı sağlar"

Hakan Şişik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yurt dışındaki gibi binanın enerji verimliliğini gösteren yeşil bina sertifikası bulunduğunu belirterek, konut alıcısının inşaat firmasından bu belgeyi talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşil binanın, hem konut alıcısına hem inşaat firmasına hem de çevreye katkı sağlayacağını kaydeden Şişik, "1 Kasım'da 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Yeşil Kent İstanbul' temasıyla düzenleyeceğimiz fuar organizasyonumuzda bu yıl yeşil bina dönüşümüne dikkat çekeceğiz. Bakanlığın yürütmüş olduğu ve altyapısı hazır hale gelen 'YeS-Tr' belgesinin yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte AYİDER üyesi inşaat firmaları 'YeS-Tr' belgeli inşaat yapacaklar." ifadesini kullandı.

Sektörde kalifiye eleman açığı var

AYİDER Başkanı Şişik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasının son derece doğru bir adım olduğunu belirterek, "Sadece İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapıdan bahsediyoruz. Komisyonla kentsel dönüşüm süreci de hızlanacaktır. Sektör son dönemde kalifiye eleman sorunuyla baş başa kaldı. Mimar ve mühendis fazlalığı varken kalifiye eleman açığı var. Kalifiye elemanın belli bir kısmı da deprem bölgesinde çalışıyor." dedi.