Haberler

Aydın Ticaret Odası, Worldfood İstanbul 2025 Fuarı'na Katıldı

Aydın Ticaret Odası, Worldfood İstanbul 2025 Fuarı'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Odası üyeleri, 3-6 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen 33. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak, gıda sektöründeki yenilikleri ve son gelişmeleri yerinde inceledi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, 3-6 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 33. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Worldfood İstanbul 2025'e katılım gösterdi.

Gıda sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan bu fuar, Aydınlı firmalar için sektördeki en son gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı sundu. Gıda ürünleri, teknolojileri, ambalaj ve lojistik gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmaların ve profesyonellerin bir araya geldiği fuarda, AYTO üyeleri yeni teknolojileri ve sektörel trendleri detaylı bir şekilde inceledi. Ziyaretçiler, sürdürülebilir gıda üretiminden gıda güvenliği sistemlerine kadar birçok alandaki yenilikleri ilk elden görme imkanı buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı: Boş damacana gibi kapıya koyulduk

Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.