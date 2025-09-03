Aydın Ticaret Odası, Worldfood İstanbul 2025 Fuarı'na Katıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, 3-6 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 33. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Worldfood İstanbul 2025'e katılım gösterdi.

Gıda sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan bu fuar, Aydınlı firmalar için sektördeki en son gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı sundu. Gıda ürünleri, teknolojileri, ambalaj ve lojistik gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmaların ve profesyonellerin bir araya geldiği fuarda, AYTO üyeleri yeni teknolojileri ve sektörel trendleri detaylı bir şekilde inceledi. Ziyaretçiler, sürdürülebilir gıda üretiminden gıda güvenliği sistemlerine kadar birçok alandaki yenilikleri ilk elden görme imkanı buldu. - AYDIN