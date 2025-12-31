Yılın son günü kuruyemişçilerde adım atacak yer kalmadı

Aydın'da vatandaşlar 2025 yılının son gününde kuruyemişçilere akın etti. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 120'nin üzerinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'te sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk akşama kadar sürdü.

Aydın'ın cadde ve sokaklarında 2025'in son gününde yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı. Yeni yılı sevdikleri ile kutlamak isteyen vatandaşlar yılın son gününü alışveriş yaparak geçirdi. Özellikle kuruyemişçilerde ciddi bir yoğunluk gözlemlenirken merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş mağazalarında alışveriş gün boyu devam etti.

Özellikle yeni yıla evde ailesiyle ve sevdikleriyle girecek olanlar, bol bol kuruyemiş satın aldı. Günün en çok satılan ürünleri ise fındık, fıstık, çiğdem, leblebi, kabak çekirdeği, incir, badem, ceviz, Antep fıstığı ve Türk kahvesi oldu. - AYDIN