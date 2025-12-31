Haberler

Yılın son günü kuruyemişçilerde adım atacak yer kalmadı

Yılın son günü kuruyemişçilerde adım atacak yer kalmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılının son gününde Aydın'da vatandaşlar, yeni yıl hazırlıkları kapsamında kuruyemişçilere akın etti. Özellikle Tuğba Kuruyemiş'te gün boyu süren yoğunlukta fındık, fıstık ve çiğdem başta olmak üzere birçok ürün büyük ilgi gördü.

Aydın'da vatandaşlar 2025 yılının son gününde kuruyemişçilere akın etti. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 120'nin üzerinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'te sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk akşama kadar sürdü.

Aydın'ın cadde ve sokaklarında 2025'in son gününde yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı. Yeni yılı sevdikleri ile kutlamak isteyen vatandaşlar yılın son gününü alışveriş yaparak geçirdi. Özellikle kuruyemişçilerde ciddi bir yoğunluk gözlemlenirken merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş mağazalarında alışveriş gün boyu devam etti.

Özellikle yeni yıla evde ailesiyle ve sevdikleriyle girecek olanlar, bol bol kuruyemiş satın aldı. Günün en çok satılan ürünleri ise fındık, fıstık, çiğdem, leblebi, kabak çekirdeği, incir, badem, ceviz, Antep fıstığı ve Türk kahvesi oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül