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Aydın'da Simit Fiyatlarına Zam

Aydın'da Simit Fiyatlarına Zam
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Aydın'da girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle fırıncı esnafı, uzun süredir 10 TL'den satılan 90 gramlık simidi 12,5 TL'ye yükseltme kararı aldı. AYESOB Başkanı Künkcü, zamın esnafın sürdürülebilirliği için zorunlu olduğunu belirtti.

Aydın'da artan girdi maliyetleri nedeniyle fırıncı esnafı simit fiyatlarına zam yapma kararı alırken, uzun süredir 10 liradan satılan 90 gramlık simit, bugünden itibaren 12,5 liradan satışa sunulacak.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan girdi maliyetlerinin ardından simide zorunlu olarak zam yaptıklarını açıkladı. Uzun süredir 10 TL'ye satılan 90 gramlık simit, yapılan zamla 12,5 TL oldu. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, bu zammın esnafın sürdürülebilirliği için zorunlu bir adım olduğunu vurguladı. Künkcü yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının uzun süredir artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek, "Son dönemde girdi maliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. Esnafımız, özellikle un ve susam fiyatlarındaki ani yükselişler ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zor durumda kaldı. Bir yandan müşterilerine en kaliteli ürünü sunmaya devam etmek isteyen fırıncılar, diğer yandan işletmelerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar yaşamaya başladı. Esnafımızın taleplerini değerlendirdik ve yapılan istişareler sonucunda 90 gramlık simidin 12,5 liraya satılmasının uygun olacağına karar verdik. Bu zam, esnafımızın ayakta kalabilmesi için zorunlu bir adımdı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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