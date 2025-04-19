Aydın'da Mart Ayında Araç Sayısı 633 Bin 459'a Ulaştı

Aydın'da Mart ayında toplam araç sayısı 633 bin 459 oldu, 11 bin 894 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Mart ayında araç sayısı 229 bin 85 otomobil, 11 bin 13 minibüs, 2 bin 812 otobüs, 87 bin 328 kamyonet, 10 bin 704 kamyon, 230 bin 603 motosiklet, bin 372 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 542 traktör olmak üzere toplam 633 bin 459 oldu.

Aydın'da 2025 Mart ayında toplamda 11 bin 894 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 570'i otomobil, 179'u minibüs, 49'u otobüs, bin 794'ü kamyonet, 167'si kamyon, 2 bin 229'u motosiklet, 30'u özel amaçlı taşıt ve 696'sı traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN