Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Aydın'da Mart Ayında Araç Sayısı 633 Bin 459'a Ulaştı

Aydın'da Mart Ayında Araç Sayısı 633 Bin 459'a Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aydın'da 2025 Mart ayında toplam araç sayısı 633 bin 459 oldu. Bu dönemde 11 bin 894 aracın devri gerçekleştirildi.

Aydın'da Mart ayında toplam araç sayısı 633 bin 459 oldu, 11 bin 894 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Mart ayında araç sayısı 229 bin 85 otomobil, 11 bin 13 minibüs, 2 bin 812 otobüs, 87 bin 328 kamyonet, 10 bin 704 kamyon, 230 bin 603 motosiklet, bin 372 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 542 traktör olmak üzere toplam 633 bin 459 oldu.

Aydın'da 2025 Mart ayında toplamda 11 bin 894 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 570'i otomobil, 179'u minibüs, 49'u otobüs, bin 794'ü kamyonet, 167'si kamyon, 2 bin 229'u motosiklet, 30'u özel amaçlı taşıt ve 696'sı traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.