Aydın'da Kuru İncir Kalitesini Artırmak İçin Teknoloji Kullanılıyor

Aydın'da taze incirin ardından kuru incir mesaisi başladı. Kuru incirde kaliteyi korumak ve artırmak için laboratuvar ortamında incelemeler yapılırken, incirdeki Aflatoksin ve Okratoksine karşı yeni dönemde teknolojik cihazlar kullanılıyor.

İşletmelerde özel karanlık odaların yerini son teknolojik cihazlar alırken, çalışanlar da ferah ortamlarda Aflatoksinli ve Okratoksinli incirleri ayrıştırıyor. Kuru incirler tek tek elle mor ışıkta inceleniyor. İncirdeki aflatoksini ortaya çıkaran mor ışık teknolojisi ise incirdeki kaliteyi artırıyor.

"Aydın incirinde kalite her geçen gün daha da artıyor"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Aydın incirinde kalitenin her geçen gün daha da arttığını ifade ederek: "İnsan sağlığına birçok faydası olan bu cennet meyvesi incirimizin alfatoksin ve okratoksin gibi konularla gündeme gelmesi biz çiftçileri derinden etkilemektedir. Bu sebeple bizler incirlerimizi son teknoloji cihazlarla, mor ışık altında tek tek incelemekteyiz. Gözle ve elle kontrol edilen incirler içerisindeki aflatoksinli olanlar ayrıştırılmaktadır. Geri kalan sağlıklı incirler de boylanarak temiz bir şekilde paketlenmektedir. Bu kaliteli incirlerimizde hem iç piyasa hem dış piyasaya gönderilmektedir. Yakın zamana kadar karanlık odalarda mor ışıkla denetim yapmaktaydık. Tabi bu işçilerimizi karanlık ortamda strese sokmaktaydı. Günümüzde ise teknolojik cihazlarla birlikte aydınlık ortamda bile incirlerimizi rahatlıkta kontrol edebiliyoruz. Bu da hem üretim kaybına engel oluyor hem de çalışanların rahat etmelerini sağlıyor. Öte yandan halk arasında da dolaşan söylentilerde 'gümrükten geri gelen incirlerin iç piyasa satıldığı' düşüncesi haksız ve son derece yanlış bir düşüncedir. Çünkü gümrükten dönen ürünler yetkililer gözetiminde bulunduğu yerde anında imha edilmektedir" dedi.

Aflatoksin ve Okratoksinli incirleri son teknoloji cihazlarla elle ve gözle tek tek incelediklerini ifade çalışanlar ise rahat bir ortamda incir seçme işlemi yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. - AYDIN