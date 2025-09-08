Haberler

Aydın'da Kuru İncir Kalitesini Artırmak İçin Teknoloji Kullanılıyor

Aydın'da Kuru İncir Kalitesini Artırmak İçin Teknoloji Kullanılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da kuru incir mesaisi başladı. Kalite kontrolü için son teknoloji cihazlarla Aflatoksin ve Okratoksin incelemesi yapılıyor. Çiftçiler, aydınlık ortamlarda incirleri ayrıştırarak hem üretim kaybını önlüyor hem de çalışan sağlığını ön planda tutuyor.

Aydın'da taze incirin ardından kuru incir mesaisi başladı. Kuru incirde kaliteyi korumak ve artırmak için laboratuvar ortamında incelemeler yapılırken, incirdeki Aflatoksin ve Okratoksine karşı yeni dönemde teknolojik cihazlar kullanılıyor.

İşletmelerde özel karanlık odaların yerini son teknolojik cihazlar alırken, çalışanlar da ferah ortamlarda Aflatoksinli ve Okratoksinli incirleri ayrıştırıyor. Kuru incirler tek tek elle mor ışıkta inceleniyor. İncirdeki aflatoksini ortaya çıkaran mor ışık teknolojisi ise incirdeki kaliteyi artırıyor.

"Aydın incirinde kalite her geçen gün daha da artıyor"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Aydın incirinde kalitenin her geçen gün daha da arttığını ifade ederek: "İnsan sağlığına birçok faydası olan bu cennet meyvesi incirimizin alfatoksin ve okratoksin gibi konularla gündeme gelmesi biz çiftçileri derinden etkilemektedir. Bu sebeple bizler incirlerimizi son teknoloji cihazlarla, mor ışık altında tek tek incelemekteyiz. Gözle ve elle kontrol edilen incirler içerisindeki aflatoksinli olanlar ayrıştırılmaktadır. Geri kalan sağlıklı incirler de boylanarak temiz bir şekilde paketlenmektedir. Bu kaliteli incirlerimizde hem iç piyasa hem dış piyasaya gönderilmektedir. Yakın zamana kadar karanlık odalarda mor ışıkla denetim yapmaktaydık. Tabi bu işçilerimizi karanlık ortamda strese sokmaktaydı. Günümüzde ise teknolojik cihazlarla birlikte aydınlık ortamda bile incirlerimizi rahatlıkta kontrol edebiliyoruz. Bu da hem üretim kaybına engel oluyor hem de çalışanların rahat etmelerini sağlıyor. Öte yandan halk arasında da dolaşan söylentilerde 'gümrükten geri gelen incirlerin iç piyasa satıldığı' düşüncesi haksız ve son derece yanlış bir düşüncedir. Çünkü gümrükten dönen ürünler yetkililer gözetiminde bulunduğu yerde anında imha edilmektedir" dedi.

Aflatoksin ve Okratoksinli incirleri son teknoloji cihazlarla elle ve gözle tek tek incelediklerini ifade çalışanlar ise rahat bir ortamda incir seçme işlemi yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi

Gürsel Tekin binaya girdi
CHP'li vekiller Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu

Her şey Gürsel Tekin'i o koltuğa oturtmamak için! Barikat kuruldu
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

2 polisin şehit düştüğü karakol saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
Bir dönemin ünlü mankeni köyüne döndü! Doğayla iç içe yeni hayat

Bir dönemin ünlü ismi köyüne döndü! Doğayla iç içe yeni hayat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
title