Aydın'da konut satışları azaldı

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Kasım ayında toplam 2 bin 517 ev satılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Kasım ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 7 azalarak 2 bin 517 oldu. 2025 Ekim ayında da 2 bin 825 olan konut satışına bakıldığında ise aradan geçen bir ayda konut satışları yüzde 11 oranında azaldı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Kasım ayları arasında il genelinde toplam 26 bin 934 konut satışı yapıldı. Kasım ayında satış şekillerine göre 316 ev ipotekli, 2 bin 201 ev ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satış durumlarına bakıldığında ise 665 ev ilk el, bin 852 ev ikinci el olarak satıldı.

2024 yılında ise Aydın'da toplam 28 bin 598 konut satışı yapılırken, en çok satış yapılan ilçe 8 bin 888 konut ile Kuşadası olurken, en az satış yapılan ilçe ise 93 konut ile Bozdoğan oldu. Kuşadası'nda gerçekleştirilen satışların 485'i ipotekli satış olurken, satış durumuna bakıldığında ise 6 bin 411'i ikinci el, 2 bin 477'si ilk elden satış olarak gerçekleşti. Merkez ilçe Efeler'de ise 2024 yılında 4 bin 607'si ikinci el, bin 493'ü ilk elden olmak üzere toplam 6 bin 100 konut satışı gerçekleşti. - AYDIN