Aydın'da Kestane Hasadı İçin Yevmiye Ücretleri Belirlendi
Aydın'da kestane hasadının yaklaşmasıyla yevmiyeler belirlendi. 2025 yılı kestane sezonunda çırpma yevmiyesi 3 bin 500 TL, toplama işçisi yevmiyesi 1.500 TL, sırtında kestane taşıyan işçi yevmiyesi ise 3 bin TL olarak açıklandı.

Aydın'da kestane hasadının yaklaşmasıyla birlikte işçi yevmiyeleri belli olurken, Nazilli Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı kestane sezonunda uygulanacak günlük ücretler düzenlenen toplantı sonrası karara bağlandı.

Nazilli Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kestane üretiminin yoğun olduğu mahallelerin muhtarları ve oda yönetim kurulu üyeleri katıldı. Görüşmeler sonucunda alınan karar doğrultusunda kestane çırpma yevmiyesi 3 bin 500 TL, toplama işçisi yevmiyesi bin 500 TL, sırtında kestane taşıyan işçi yevmiyesi ise 3 bin TL olarak belirlendi. Açıklamada, çırpma ücretinin büyük ağaçlarda pazarlığa tabi olduğu ve nakliye bedelinin yevmiyelere dahil olmadığı da vurgulandı. Çalışma saatleri ise sabah 08.00 ile akşam 17.00 arası olarak duyuruldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
