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Aydın'da Anneler İçin 1.8 Milyon TL Destek

Aydın'da Anneler İçin 1.8 Milyon TL Destek
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Aydın'da son bir yıl içinde doğum yapan annelere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplam 1 milyon 840 bin 249 TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

Aydın'da doğum yapan annelere yönelik son 1 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde toplam 1 milyon 840 bin 249 TL destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın'da 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Doğum Yardımı kapsamında tüm annelere toplam 1 milyon 840 bin 249 TL ödeme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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