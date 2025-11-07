Haberler

Aydın'da 9 Bin 543 Üreticiye 66 Milyon Lira Çiğ Süt Desteği

Güncelleme:
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 9 bin 543 üreticiye toplam 66 milyon lira çiğ süt destek ödemesinin bu akşam hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aydın genelinde 9 bin 543 üreticiye 66 milyon liralık çiğ süt destek ödemesi 7 Kasım'da (bu akşam) hesaplara yatacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 9 bin 543 üreticiye, 149 milyon 437 bin 857 litre süt karşılığında toplam 66 milyon 401 bin 359 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 550.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

