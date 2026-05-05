Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumundan üretilen 80 bin fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumundan yetiştirilen domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidesi vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çadırda 80 bin fidenin dağıtımını gerçekleştirdi.

Çerçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 yıldır fide dağıttıklarını, bu yıl 3 milyon yazlık fideyi 17 ilçede vatandaşlarla ulaştıracaklarını söyledi.

Çalışmanın devam edeceğini vurgulayan Çerçioğlu, "Bunların çekirdeklerini saklayalım, gelecek nesillere aktaralım çünkü kolay yetişmiyor, kolay elde etmedik. Zamanında köy köy dolaşıp büyüklerimizin sandıklarından temin ettiğimiz fideleri dağıttık." dedi.