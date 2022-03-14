Kocaeli'de yağlık ayçiçeği üreticilerine gübre desteği verilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kentte yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan çiftçilere gübre desteği verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve sıvı yağ üretiminin artırılması amacıyla yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçileri destekleyeceklerini belirtti.

Ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 73'ünün Trakya ve Marmara bölgesinde bulunduğuna işaret eden Büyükakın, "Destekleme projesiyle bölgedeki ayçiçeği tarım alanlarının miktarı ve birim alan veriminin artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimize bir müjde daha veriyoruz. Yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilerimize gübre desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Kandıra ve Kartepe Ziraat Odalarına 18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.