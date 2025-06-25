Ayçiçeği Rekolte Beyanname Süreci Devam Ediyor

Ayçiçeği Rekolte Beyanname Süreci Devam Ediyor
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Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, 2025 yılı yağlık ayçiçeği rekolte beyan sürecinin devam ettiğini ve beyanname vermeyenlerin ürünlerinin alınmayacağını duyurdu. Üreticilere, 25 Temmuz 2025 tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, 2025 yılı yağlık ayçiçeği rekolte beyan sürecinin devam ettiğini belirterek, beyanname vermeyen üreticilerin ürünlerinin alınmayacağını açıkladı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, 2025 yılına ilişkin yağlık ayçiçeği rekolte beyanname süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kooperatif üyelerine çağrıda bulunan Kalpakçı, rekolte beyannamesi vermeyen üreticilerin ayçiçeği ürünlerinin alınmayacağını bildirdi.

1 Haziran 2025 tarihinde başlayan beyanname alımlarının 25 Temmuz 2025 Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceğini hatırlatan Kalpakçı, "2025 yılı rekolte beyannameleri alımı 1 Haziran 2025 tarihinde başladı. Kooperatif ortaklarımızın 25 Temmuz 2025 günü mesai bitimine kadar beyannamelerini kooperatife vermeleri gerekmektedir. Ortaklarımız rekolte beyannamelerinin yanında 2025 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini de getirmeliler." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin mağdur olmaması için sürenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Kalpakçı, aynı tarihler içerisinde yeni ortak olmak isteyen üreticilerin de başvurularını yaparak üyelik işlemlerini başlatabileceklerini belirtti.

Başkan Kalpakçı, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

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