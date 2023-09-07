Ayçiçeği Hasadı İle İlgili Görüş Alışverişi Yapıldı

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ve beraberindekiler, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret ederek bölgede başlayan ayçiçeği hasadı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kaya, ayçiçeği hasadının başlamasıyla birlikte çiftçilerin memnun edecek bir taban fiyatı açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ve beraberindekiler, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret ederek bölgede başlayan ayçiçeği hasadı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaya, ziyarette, Vezirköprü'de ayçiçeği hasadının başladığını, beklentilerinin bir an önce çiftçileri memnun edecek bir taban fiyatı açıklanması olduğunu söyledi.

Kaya, "Yetkililerimizden isteğimiz ayçiçeği üreticisinin alın terinin karşılığının verilmesi, devlet desteklerinin artırılması, yüksek girdi maliyetleri olan tohum, gübre, ilaç, mazot maliyetleri karşısında üreticilerimizin ezdirilmemesidir. Ayçiçeği stratejik bir üründür. Ekim alanlarının artırılması gerekir. Fiyat ve alım garantisi, ayçiçeğinde ekim alanlarının artmasındaki önemli etkenlerdir. Ayçiçeği fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalıdır. Ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalıdır. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise, "Girdi fiyatlarının ortada olduğu bu dönemde çiftçimizin desteklenmesi gelecek sezonu garanti altına almak adına önemli. Bu yıl kuraklıktan ötürü ayçiçeği rekoltesinde düşüş yaşanması muhtemel. İlçemizde hava şartlarının gidişine göre önümüzdeki hafta ayçiçeği hasadı başlayacak. Çiftçilerimize bol bereketli bir hasat diliyorum." diye konuştu.