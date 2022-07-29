Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde belediye tarafından yapılan ayakkabı fabrikası binasında incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan'a ayakkabı fabrikası yatırımı hakkında bilgi veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, inşaatı devam eden fabrikanın bir ay içerisinde tamamlanacağını ve üç aya kadar makinelerin çalışmaya başlayacağını söyledi. Eyyübiye'nin en önemli sorunlarının başında istihdam olduğunu aktaran Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerimize sözlerimiz vardı ve şimdi sözlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce de ifade etmiştik, Eyyübiye ilçemiz, Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi ve Eyyübiye'de yaşayan vatandaşlarımızın istihdam konusunda ciddi sıkıntıları vardı. İş konusunda Eyyübiyeli kardeşlerimizin önünü açacağımızı ifade etmiştik. Aylar önce temelini attığımız fabrikamızın inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah bir ay sonra anahtar teslimini alacağız ve üç ay içerisinde makineler çalışmaya başlayacak. Böylece hem ilimize çok ciddi manada katkı sunmuş olacak hem de istihdam noktasında çok ciddi adımlar atmış olacağız. Fabrikamız, şimdiden ilimize ve ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediyesi'nin inşa ettiği fabrika binasındaki incelemelerin ardından yine OSB'de faaliyet gösteren bir giyim fabrikasını ziyaret eden Kuş, burada da fabrika yetkilisi Yıldıray Elmacı'dan çalışmaları hakkında bilgi alarak, işçilerle sohbet etti. - ŞANLIURFA