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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çiftçiler, Birliğin 2028-2034 dönemi bütçesini görüşmek üzere Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında gösteri düzenledi.

Avrupalı çiftçiler ve tarım kooperatiflerini temsil eden Copa-Cogeca ve üyelerinin çağrısıyla farklı Avrupa ülkelerinden yüzlerce çiftçi Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplandı.

Meydana sembolik olarak üç traktör park eden çiftçiler, üyesi oldukları tarım örgütlerinin bayraklarını taşıdı.

Eylemciler, AB'nin tarım ve gıda politikalarını eleştiren afiş ve pankartlar açtı.

Gösteri nedeniyle AP'nin önündeki alan polis tarafından metal bariyerlerle çevrilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'ndan AB kurumlarının bulunduğu güzergah boyunca yürüyerek, AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı AB Konseyi binası yakınındaki Rue de la Loi'ya ulaştı.

Göstericiler, AB'nin gelecek uzun vadeli bütçesinde Ortak Tarım Politikası'na ayrılan kaynakların azaltılmaması talep ediyor.

Çiftçi örgütleri, müzakere edilen bütçe planının tarım kaynaklarında yüzde 20'yi aşan kesintiye yol açabileceğini savunuyor.

AB liderleri bütçeyi görüşüyor

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan bütçesinin büyüklüğünü, kaynakların öncelikler arasında nasıl dağıtılacağını ve üye ülkelerin yapacağı katkıları görüşmek üzere Brüksel'de düzenlenen özel zirvede bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderlere sunduğu bütçe teklifi, rekabetçilik, güvenlik ve savunma gibi yeni önceliklere daha fazla kaynak ayrılmasını, Ortak Tarım Politikası ve uyum politikası gibi mevcut programların da korunmasını öngörüyor.

Kaynak: AA