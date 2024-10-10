Avrupa Birliği'nde Bütçe Uyarısı: 2023 Harcamalarında 10 Milyar Euro Hata

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı, geçen yıl Birlik harcamalarında 10 milyar avronun üzerinde hata yapıldığını bildirdi. Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 2023 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

HATALI HARCAMALARDA BÜYÜK ARTIŞ

HARCAMALARDA USULZÜSLÜK VE ZAAFİYET TESPİT EDİLDİ