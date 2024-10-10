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Avrupa Birliği'nde Bütçe Uyarısı: 2023 Harcamalarında 10 Milyar Euro Hata

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Avrupa Sayıştayı, 2023 yılına ait harcamalarda hata oranının %5,6'ya yükseldiğini ve yaklaşık 10,7 milyar avro hata yapıldığını açıkladı. Bu durum, AB bütçesi üzerindeki baskının arttığını ve yüksek enflasyonun etkilerini de gözler önüne seriyor. Harcamalarda usulsüzlük ve zaafiyet tespit edildi. Gelişme Birlik harcamalarında yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı, geçen yıl Birlik harcamalarında 10 milyar avronun üzerinde hata yapıldığını bildirdi. Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 2023 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

HATALI HARCAMALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Buna göre, geçen yıl AB bütçesinden yapılan harcamalardaki hata oranında endişe verici bir artış oldu. Hatalı harcama oranı 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 4,2 seviyesindeyken, bu oran 2023'te yüzde 5,6'ya çıktı. Böylece, AB'nin 191,2 milyar avroluk 2023 harcamalarında yaklaşık 10,7 milyar avroluk hata yapıldı.

HARCAMALARDA USULZÜSLÜK VE ZAAFİYET TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, AB'nin Kovid-19 ekonomik kurtarma fonundan yaptığı 48 milyar avroluk harcamaların bir kısmında usulsüzlükler oldu. Ödemelerde ve kontrol sistemlerinde zafiyetler belirlendi. AB bütçesi üzerindeki baskı da arttı. 2022'de 452,8 milyar avro olan AB'nin ödenmemiş yükümlülükleri, 2023 sonu itibarıyla 543 milyar avroluk rekor bir seviyeye çıktı. 2022'de 348 milyar avro olan AB'nin toplam borcu da 2023'te 458,5 milyar avroya tırmandı. Yüksek enflasyon AB bütçesini olumsuz etkiledi. Enflasyon nedeniyle Birlik bütçesinin 2025 yılı sonuna kadar satın alma gücünde yaklaşık yüzde 13'lük bir kayıp öngörüldü. AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardımların geri ödemelerindeki riskler de AB bütçesi üzerindeki baskıyı artırdı. AB'nin Ukrayna'ya yardımı 2023'te bir önceki yıla kıyasla iki katın üzerinde artarak 33,7 milyar avroya ulaştı.
Avrupa Birliği'nde Bütçe Uyarısı: 2023 Harcamalarında 10 Milyar Euro Hata
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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