Haberler

Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşması çalışmalarını ve oylamasını askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, ABD'de tarifelerle ilgili belirsizlikler nedeniyle AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve oylamaları askıya aldığını duyurdu. Durumun belirsizliği, ticari ilişkilerde öngörülebilirlik sağlama çabalarıyla çelişiyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD'de tarifeler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından yazılı açıklama yayımladı.

AB-ABD ticaret anlaşmasının yasama sürecinden sorumlu olan AP Uluslararası Ticaret Komitesi'ndeki siyasi grup temsilcilerinin bir toplantı yaptığını belirten Lange, "ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) kullanımı hakkındaki kararı açık ve nettir. Bu kararın sonuçları göz ardı edilemez. İşlere her zamanki gibi devam etmek bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.

Lange, ABD tarafının Turnberry Anlaşmasını müzakere etmek ve uygulamak için kullandığı önemli bir aracın artık mevcut olmadığını belirterek, "Durum her zamankinden daha belirsiz bir hal aldı. Bu durum, Turnberry Anlaşması ile sağlamaya çalıştığımız istikrar ve öngörülebilirlik ile çelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

IEEPA'nın yerine önerilen 122. maddenin ABD'ye ihracat yapan tüm ülkelere ayrım gözetmeksizin uygulanacağı ve en çok kayırılan ulus oranının üzerine ekleneceğini anımsatan Lange, "Sonuç olarak, ABD'nin AB'den ithalatları yüzde 15 eşiğini aşan bir orana tabi olacak. Bu durum, Turnberry Anlaşması'nın şartlarından açık bir sapma teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Lange, AP'deki siyasi parti temsilcilerinin, AB-ABD ticari ilişkilerinde açıklık, istikrar ve hukuki netlik sağlanana kadar ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları askıya almaya karar verdiklerini belirtti.

Karar sonucunda 24 Şubat'ta AP komitesinde planlanan AB-ABD ticaret anlaşması oylamalarının gerçekleştirilmeyeceğine işaret eden Lange, durumun gelecek hafta yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı. Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

AP, ocak ayında da Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından, AB ile ABD ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurmuştu.

Öte yandan, AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Turnberry Anlaşması kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Kabine'deki değişiklikle ilgili Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj