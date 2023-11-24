Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Almanya ekonomisi ise küçülme yaşadı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kimyevi madde üreticilerinin hisseleri yüzde 0,9 artarken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Almanya ekonomisi, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,4 küçüldü.

Yine Almanya'da geçen ay 86,9 puan olan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 87,3 puana yükselerek, aylık art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 artarak 459,98 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak 7.292,80 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22'lik artışla 16.029,49 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artarak 7.488,20 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,67'lik artışla 29,432,30 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,093 seviyelerinde seyrediyor.