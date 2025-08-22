Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü artışla tamamladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 561,3 puana çıktı. Yatırımcılar, AB-ABD ticaret anlaşmasının detaylarını ve ABD'de faiz indirim beklentisini olumlu karşıladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 561,3 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 9.321,4, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 24.363,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 7.969,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 artışla 43.310,28 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,98 yükselişle 1,172 oldu.???????

Avrupa'da yatırımcılar, AB-ABD ticaret anlaşmasının dün paylaşılan detaylarını ve ABD'de faiz oranlarının eylül ayında düşürüleceği beklentisini olumlu karşıladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
