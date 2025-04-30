Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı, İtalya Düşüşte

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 artışla 527,48 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak 8.494,85 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 22.496,98 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselerek 7.593,87 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,71 düşüşle 37.604,82 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,27 azalarak 1,135 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'de ekonomisinin ilk çeyrekte daraldığını gösteren verilere odaklandı.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı. Bu dönemde ABD ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesi öngörülüyordu. Böylece, ABD ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti. GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

Küresel altın talebin birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton oldu. Böylece ilk çeyrekte altın talebi 2016'dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü.