Avrupa Borsaları Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi

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Avrupa borsaları, yatırımcıların ikinci çeyrek bilançolarına odaklanmasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselerek haftayı pozitif tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,96 artışla 547,03 puana ulaştı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yatırımcıların ikinci çeyrek bilançolarına odaklanmasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,96 değer kazanarak 547,03 puan oldu. Teknoloji hisseleri ortalama yüzde 2,08 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,51 artışla 24.370,93 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 yükselişle 7.822 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,52 artışla 8.972,64 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazanarak 40.128,7 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 1,16 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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