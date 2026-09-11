Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji şirketlerinin hisselerini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanması ve yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'da ise petrol fiyatlarında görülen yükseliş, enerji şirketlerinin hisselerinde artışlara neden oldu.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde seyretmesinin ani piyasa düzeltmesi ihtimalini artırdığını bildirdi.

Almanya'da ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuzda beklentilerin aksine yüzde 0,4 büyüdü. Temmuz itibarıyla yıllık bazda kaydedilen yüzde 1,6'lık büyüme oranı ise Şubat 2025'ten bu yana görülen en hızlı yıllık genişleme olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.617 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 25.410 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 52.138 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.150 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.753 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA