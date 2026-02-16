Haberler

Avrupa Borsaları Alıcılı Başladı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, bu hafta boyunca açıklanacak önemli şirket bilançoları öncesinde haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 619,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.954 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.475 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 artışla 8.335 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 kazançla 17.841 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.604 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri düşük seyrederken, Asya bölgesinde Ay Yeni Yılı tatili, ABD'de ise George Washington'ın doğum günü dolayısıyla bugün piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

Avro Bölgesi'nde ise London Stock Exchange Group (LSEG) I/B/E/S verilerine Avrupa piyasa değerinin yaklaşık yüzde 57'sini temsil eden şirketler bilançolarını açıklarken, şirketlerin dördüncü çeyrekte ortalama yüzde 3,9'luk kazanç artışı elde ettiği görüldü.

Verilere göre, Avrupa şirketlerinin yaklaşık yüzde 60'ı kazanç beklentilerini aşarken, bu oran tipik bir çeyrekte analist tahminlerini aşan yüzde 54'lük ortalamanın üzerine çıktı.

Analistler, beklentilerin üzerinde performans gösteren şirketlerin sayısındaki artışa rağmen, hisse senedi fiyatlarının sonuçlara verdiği olumlu tepkinin önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabileceğini belirtti.

Öte yandan haftanın ilk işlem gününün şirket bilançoları açısından sakin geçmesi beklenirken, hisseleri Avrupa borsalarında işlem gören en büyük dört madencilik şirketinin hafta boyunca finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

İngiltere merkezli Rio Tinto, İsviçre merkezli Glencore, İngiltere merkezli Anglo American ve Şili merkezli Antofagasta, çıkardıkları metallerin fiyatlarının yeni zirvelere ulaştığı bir dönemde bilançolarını yatırımcılarla paylaşacak.

Bununla birlikte bölgede jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafında yakından izlenmeye devam ediyor.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı uluslararası düzenin "bittiği" mesajı ve "daha Avrupalı bir NATO" çağrılarıyla sona erdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada kurallara dayalı uluslararası düzenin bittiğine işaret etti. Merz, "Bu düzen, en iyi dönemlerinde ne kadar kusurlu olsa da artık bu haliyle bile mevcut değil." dedi.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından tek kutuplu bir dünya oluşmuşsa da bunun artık geride kaldığını kaydeden Merz, ABD'nin liderlik iddiasının sorgulandığını, hatta belki de bunun kaybedildiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunarak bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
