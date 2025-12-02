Haberler

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ve bölgedeki makroekonomik veriler öncesinde Avrupa borsalarında yükseliş yaşanıyor. Analistler, işsizlik ve enflasyon verilerine dikkat çekiyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler ve bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin öncesinde pozitif seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 576,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişe 23.725 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.715 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.117 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 43.524 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 16.520 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar ise kripto para piyasasındaki satış baskısı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

Analistler, bölgede açıklanacak işsizlik ve enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre ise İngiltere'de kasım konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık 1,8 artışla beklentilerin altında kaldı.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
