Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'daki gerilimde henüz uzlaşı olmamasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa tarafında yatırımcıların risk almaktan kaçınmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 608 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.330 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.019 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 48.035 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.135 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 17.817 puanda bulunuyor.

Enerji fiyatlarındaki artış bölge endekslerindeki primleri törpülüyor

Avrupa'da artan enerji maliyetleri bölgenin odağında kalmayı sürdürürken, enerji fiyatları hem verimlilik hem de gelecek döneme yönelik ekonomik istikrar açısından temel risk olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,7 artışla 101,9 dolardan günü tamamlarken, yeni günde de yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 2,1 artışla 103,9 dolara yükseldi.

Enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda bölgede enflasyonist baskıların güç kazanması beklenirken, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası kararlarında enerji alanına ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Von der Leyen'den fosil yakıt "kırılganlığı" mesajı

Bölgedeki yetkililerin açıklamaları da gündemdeki yerini korurken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın ciddi bir kırılganlık yarattığını ve Avrupa'yı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayına katılan von der Leyen, Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana ek enerji elde etmeden gaz ve petrol ithalatı için 27 milyar avro fazladan ödeme yaptıklarını bildirdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın 4 yıl içinde ikinci büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti.