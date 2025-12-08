Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi %0,07 değer kaybederken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,11 yükseldi. Yatırımcı güven endeksi artarken, Almanya'da iflasların 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 578.38 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 9,645.09 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 8,108.43 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi değişim göstermeyerek 43,432.82 puan olurken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 24,055.69 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,18 azalarak 1.162 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirmesi beklentileriyle karışık seyrederken, Avrupa borsalarında da karışık seyir hakim oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yılın son ayında, 1,2 puan artarak eksi 6,2'ye yükseldi.

Kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da devam eden ekonomik durgunluk nedeniyle bu yıl ülkedeki şirketlerde iflasların, 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title