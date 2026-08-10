Avrupa Borsaları Karışık Kapanışla Haftaya Başladı
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Almanya ve Fransa endeksleri yükselirken, İngiltere ve İtalya borsaları düşüş kaydetti. ABD-İran belirsizliği piyasaları etkilerken, doğal gaz fiyatları yüzde 8 arttı.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 660,45 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 8.726,03 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 26.323,88 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 10.862,5 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 53.663,88 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,155 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD ve İran arasındaki diplomatik girişimlere dair belirsizliğe odaklandı.
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ağustosta 4 puanlık artışla 0,9 seviyesinde ölçüldü.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 yükseldi.