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Avrupa borsaları temkinli yükseldi

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Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın açılacağına ilişkin bir anlaşmaya varılma ihtimali ve devam eden jeopolitik belirsizliklerle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın açılacağına ilişkin bir anlaşmaya varılma ihtimali ve devam eden jeopolitik belirsizliklerle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 yükselerek 657,14 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 8.669,3 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artışla 10.888,3 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 26.202,35 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 53.446,8 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,156 yükselişle 1,155 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser beklentiler ve şirketlerin ikinci çeyreğe ilişkin güçlü bilançoları, piyasalara olumlu yansıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuz ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

İngiltere'de hizmet PMI 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerek temmuzda 52,1 puan oldu.

Kaynak: AA
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