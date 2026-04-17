Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açıldığının duyurulmasıyla Avrupa borsaları hafta sonunu yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,56 artış gösterdi.

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın açıldığının duyurulması üzerine haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,56 artışla 626,58 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artarak 10.667,63, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,27 değer kazanarak 24.702,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,97 yükselerek 8.425,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,75 artışla 48.869,43 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,18 oldu.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açıldığının duyurulması sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de gün içinde, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
