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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 artışla 644,51 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak 51.802,23 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 yükselerek 10.736,23 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artarak 8.372,28 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 25.099 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 22.37 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 1,137 seviyesinden işlem gördü.

Jeopolitik gerilim ve tarifelere yönelik haber akışına rağmen tepki alımları ve sektörel ayrışmaların etkisiyle Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim oldu. Öte yandan, Orta Doğu'da her geçen gün şiddetlenen gelişmeler, piyasalarda yön tayin edici temel unsur olmayı sürdürüyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) dört ay sonra ilk kez artış göstererek 51,9 puana yükseldi.

Almanya'da da bileşik PMI temmuzda 51,2 puana yükselerek dört ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerken, İngiltere'de bileşik PMI temmuzda 52,1 puanla 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da tüketici güveni, temel gelir beklentilerindeki zayıflama nedeniyle hafif geriledi.

Gelecek hafta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra İngiltere Merkez Bankasının politika faiz kararı piyasaların odağında yer alacak.

Kaynak: AA
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