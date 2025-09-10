Haberler

Avrupa Borsaları Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirimine gideceği beklentileri, Avrupa borsalarında pozitif bir seyir oluşturdu. Stoxx Europe 600, DAX ve diğer borsa endeksleri değer kazandı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 554,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.830 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.264 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 42.120 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 artışla 15.151 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.775 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı. Analistler, yeni başbakan atanmasının siyasi riskleri kısa süreliğine de olsa azalttığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Çanakkale'de heyecanlandıran keşif! 1700 yıllık yerden ısıtma sistemi bulundu

Şaşırtan keşif! Lüks evlerde olan sistemi 1700 yıl önce kullanmışlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP'den istifa eden başkanvekili AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.