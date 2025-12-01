Haberler

Avrupa Borsaları Düşüşle Haftaya Başladı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 575,27 puanda kapanırken, birçok ülke endeksi de benzer şekilde geriledi. Airbus hisselerinde ise ciddi bir düşüş gözlemlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 azalarak 9.702,53, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 43.259,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 düşerek 8.097 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,04 değer kaybederek 23.589,44 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,162 seviyesini buldu.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın hisseleri, 28 Kasım'da A320 modellerinde acil yazılım güncellemesi gerektiren bir sorunun tespit edilmesinin ardından bugün düşüş gösterdi.

Gün içinde yüzde 10'dan fazla gerileyen Airbus hisseleri TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 5,81 düşüşle 192,58 avrodan işlem gördü.

Airbus, bugün güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını açıkladı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 0,4 puan azalarak 49,6 puana indi.

Almanya'da ise ekimde 49,6 puan olan imalat sanayi PMI kasımda 48,2 puana geriledi. Böylece, endeks son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Endeksteki söz konusu düşüş, büyük ölçüde yeni siparişlerdeki azalmadan kaynaklandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
