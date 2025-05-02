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Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Nisan'da Yüzde 2,2'de Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Nisan'da Yüzde 2,2'de Sabit Kaldı
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Avro Bölgesi'nde nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 2,2 seviyesinde kalırken, piyasa beklentisi yüzde 2,1'di. En yüksek fiyat artışı hizmet sektöründe görüldü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE nisanda aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun nisanda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde nisanda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,5 geriledi.

Enflasyon nisan ayında Estonya'da yüzde 4,4, Hollanda ve Letonya'da yüzde 4,1, Slovakya ve Hırvatistan'da yüzde 3,9 oldu.

Yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,2, İtalya'da yüzde 2,1 ve Fransa'da yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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