Haberler

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ağustos ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,2'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ağustos ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,2'ye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde bulunuyordu.

Eurostat'ın açıkladığı öncü verilerde ağustos ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,3 olarak tahmin edilmişti. Böylece nihai veri öncü verinin 0,1 puan altında gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Ağustos ayında enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 14,3, hizmetlerde yüzde 3, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,1, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

AB'de ise temmuzda yüzde 3 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi. AB'de aylık enflasyon yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak ölçülmüştü.

Enflasyon, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 3,2 ve İspanya'da yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik