Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi
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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre, AB'de ÜFE, nisanda yüzde 2,1 düşüş gösterirken yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8 düşeceği, yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,2 ile Malta ve Slovenya'da arttı.

Aylık ÜFE nisanda, Bulgaristan'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 4,3 ve İrlanda'da yüzde 4 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 17, İrlanda'da yüzde 5,4 ve Yunanistan'da yüzde 5,3 artarken, Litvanya'da yüzde 3,4, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1,4 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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