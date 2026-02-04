Haberler

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'ndeki ÜFE verilerini açıkladı. Yıllık bazda ise ÜFE, yüzde 2,1 oranında düştü.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı aralık ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, geçen yılın aralık ayında, kasım ayına kıyasla yüzde 0,4, önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 1,9 geriledi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da azaldı. Aylık ÜFE aralıkta, Bulgaristan'da yüzde 1,4, Portekiz'de yüzde 0,5, Belçika ve Romanya'da yüzde 0,4 arttı.

ÜFE, aralıkta yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 5,6, İrlanda'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 3,7 gerilerken, Bulgaristan'da yüzde 9,8, Romanya'da yüzde 6,6 ve İsveç'te yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın