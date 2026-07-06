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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta arttı

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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi. AB genelinde ise yıllık artış yüzde 5,7 oldu.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 5,9 arttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 5,7 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, mayısta aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde 2,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,9 ile Hollanda'da arttı. Aylık ÜFE, mayısta Hırvatistan'da yüzde 2,1, Macaristan'da yüzde 1,3 ve İtalya'da yüzde 0,5 azaldı.

ÜFE, mayısta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 19,3, Romanya'da yüzde 13,5 ve Litvanya'da yüzde 12,3 artarken Lüksemburg'da yüzde 3,2 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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