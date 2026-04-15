Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

AB'de de sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi, yıllık bazda yüzde 0,1 azaldı.

Şubat ayında AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,7 ile İrlanda'da, yüzde 3,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 3,2 ile İsveç'te oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 6 ile Malta, yüzde 4,6 ile Lüksemburg ve yüzde 2,1 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,7 ile İsveç'te, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 5,8 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla düşüş yüzde 17 ile Lüksemburg'da yüzde 10 ile İrlanda'da ve yüzde 8 ile Bulgaristan'da belirlendi.