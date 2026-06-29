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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri mayısta hız kazandı

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Avro Bölgesi'nde şirketlere sağlanan banka kredileri mayısta geçen yıla göre yüzde 4 artarken, hane halkı kredileri yüzde 3,1 büyüdü. Para arzı M3 ise beklentileri aşarak yüzde 3,2 arttı. ECB, enflasyon baskısına karşı faiz artırımına gitti.

Avro Bölgesi'nde şirketlere sağlanan banka kredileri, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve hane halkı kredi büyümesi ile para arzı verilerini içeren mayıs ayı raporunu yayımladı.

Buna göre, nisan ayında yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşen şirket kredilerindeki yıllık büyüme, mayısta yüzde 4'e ulaştı. Aynı dönemde hane halkına yönelik kredi büyümesi ise yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 3,2 artarak analistlerin yüzde 2,7 olan beklentisini geride bıraktı. Söz konusu veri nisanda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon baskısı ve faiz artışı gündemde

ECB, Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği ve mayıs ayında yüzde 3,2'ye ulaşan yüksek enflasyona yanıt olarak, 11 Haziran'da yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez politika faizini artırmıştı.

Finans piyasaları, enflasyonist baskının sürmesi durumunda ECB'nin bu yıl içinde en az bir faiz artışına daha gidebileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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