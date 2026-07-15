Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta yüzde 0,2 azaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,2 düştü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde mayıs ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,3 artacağı, yıllık bazda yüzde 0,5 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi.

Mayıs ayında AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 5,2 ile İrlanda'da, yüzde 3,7 ile Malta'da ve yüzde 3 ile Litvanya'da görüldü.

En fazla artış ise yüzde 2,7 ile Lüksemburg'da yüzde 2,3 ile Macaristan'da ve yüzde 2 ile Polonya'da kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 19,7 ile İrlanda'da, yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3 ile Estonya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 6,5 ile Danimarka ve İsveç'te, yüzde 6,2 ile Letonya'da ve yüzde 5,4 ile Macaristan'da kayıtlara geçti.