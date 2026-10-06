Haberler

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,1 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurostat'a göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 0,8 arttı. AB'de aylık artış yüzde 0,1, yıllık artış yüzde 1,2 olurken aylık bazda en fazla düşüş yüzde 9,4 ile Lüksemburg'da görüldü.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 yükseldi.

AB üyeleri arasında aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,3 ile Romanya, yüzde 1,4 ile İsveç ve yüzde 1,3 ile Almanya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 9,4 ile Lüksemburg, yüzde 1,9 ile Malta ve yüzde 1,4 ile Letonya'da ölçüldü.

Ağustosta yıllık bazda perakende satışlar İsveç'te yüzde 7,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 7,5 ve Estonya'da yüzde 6 artarken, Malta'da yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 0,6, İtalya'da yüzde 0,5 ve Almanya'da yüzde 0,4 geriledi.

Eurostat, temmuz ayına ilişkin AB'nin aylık perakende satış verisini yüzde 0,4 düşüşten yüzde 0,5 düşüşe revize etti. Avro Bölgesi'nde temmuzdaki yüzde 0,6'lık düşüş verisi ise değişmedi.

Kaynak: AA
'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşehir'de drift atan sürücü 15 dakikada aracını parçaladı! Radyatör suyu ele verdi

Ceza yememek için aracını 15 dakikada söktü! O detay ele verdi
Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

Süperstar'dan Yeşilçam'ın efsanesine duygusal veda: O kareyi paylaştı
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Mbappe bombası
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına 'Yardıma hazırız' mesajı

Gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmana "yardım" mesajı
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar