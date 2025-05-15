Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Sanayi Üretimi Artışı

Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Sanayi Üretimi Artışı
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına göre yüzde 2,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda 2,5 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Martta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 14,6 ile İrlanda'da, yüzde 4,4 ile Malta'da ve yüzde 3,5 ile Finlandiya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da, 4,6 ile Yunanistan ve Danimarka'da, yüzde 4 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 50,2 ile İrlanda'da, yüzde 10,1 ile Malta'da ve yüzde 7,8 ile Litvanya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Bulgaristan'da, 7,8 ile Romanya'da ve yüzde 5,7 ile Danimarka'da belirlendi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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