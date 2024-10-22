Avro Bölgesi'nde kamu borcu GSYH'ye oranı yüzde 88,1'e yükseldi

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,1 seviyesine yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 87,8 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte 88,1'e çıktı.

AB'de ise birinci çeyrekte yüzde 81,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 81,5 seviyesine ulaştı. Böylece, toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 95 milyar avro, AB'de 14 trilyon 300 milyar avro seviyesine yükseldi.

EN YÜKSEK BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 163,6 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 137 ile İtalya, yüzde 112,2 ile Fransa, yüzde 108 ile Belçika, yüzde 105,3 ile İspanya ve yüzde 100,6 ile Portekiz izledi. Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 22,1 ile Bulgaristan, yüzde 23,8 ile Estonya ve yüzde 26,8 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

BÜTÇE AÇIĞI ARTTI