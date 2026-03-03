Haberler

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9'a yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a yükseldi. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,7 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi. Açıklanan verinin beklentileri aşması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde şubatta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 3,2 geriledi.

Enflasyon şubatta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.???????

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
